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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Upon coming of age, the young woman went with the accused; a report has been filed against seven individuals

Aligarh News: बालिग होने पर युवती आरोपी के साथ गई, सात पर रिपोर्ट

Thu, 27 Aug 2026 03:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:05 AM IST
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Upon coming of age, the young woman went with the accused; a report has been filed against seven individuals
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
गांधी पार्क थाना क्षेत्र में दो साल पहले नाबालिग बताकर युवती को बहालकर ले जाने के मामले में नया मोड़ आया है। अब बालिग होने के बाद युवती आरोपी राहुल के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात सामने आई है।
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परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने राहुल समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। परिजनों के अनुसार, 17 अगस्त सुबह युवती शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर वजीफा फॉर्म भरने जन सुविधा केंद्र जाने की बात कहकर निकली थी। देर शाम तक वापस नहीं आने पर तलाश शुरू की गई।
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अगले दिन राहुल के घर पहुंचने पर वहां ताला मिला और परिवार गायब था। आरोप है कि युवती घर से एक लाख रुपये, मां का मंगलसूत्र और दो अंगूठियां भी ले गई। पुलिस ने राहुल के अलावा खचेरपाल सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ द्वितीय धनंजय कुमार ने बताया कि युवती की खोज के प्रयास किए जा रहे हैं।
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