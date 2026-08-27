Aligarh News: बालिग होने पर युवती आरोपी के साथ गई, सात पर रिपोर्ट
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:05 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 03:05 AM IST
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गांधी पार्क थाना क्षेत्र में दो साल पहले नाबालिग बताकर युवती को बहालकर ले जाने के मामले में नया मोड़ आया है। अब बालिग होने के बाद युवती आरोपी राहुल के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात सामने आई है।
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने राहुल समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। परिजनों के अनुसार, 17 अगस्त सुबह युवती शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर वजीफा फॉर्म भरने जन सुविधा केंद्र जाने की बात कहकर निकली थी। देर शाम तक वापस नहीं आने पर तलाश शुरू की गई।
अगले दिन राहुल के घर पहुंचने पर वहां ताला मिला और परिवार गायब था। आरोप है कि युवती घर से एक लाख रुपये, मां का मंगलसूत्र और दो अंगूठियां भी ले गई। पुलिस ने राहुल के अलावा खचेरपाल सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ द्वितीय धनंजय कुमार ने बताया कि युवती की खोज के प्रयास किए जा रहे हैं।
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परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने राहुल समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। परिजनों के अनुसार, 17 अगस्त सुबह युवती शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर वजीफा फॉर्म भरने जन सुविधा केंद्र जाने की बात कहकर निकली थी। देर शाम तक वापस नहीं आने पर तलाश शुरू की गई।
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अगले दिन राहुल के घर पहुंचने पर वहां ताला मिला और परिवार गायब था। आरोप है कि युवती घर से एक लाख रुपये, मां का मंगलसूत्र और दो अंगूठियां भी ले गई। पुलिस ने राहुल के अलावा खचेरपाल सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ द्वितीय धनंजय कुमार ने बताया कि युवती की खोज के प्रयास किए जा रहे हैं।
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