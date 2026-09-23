Aligarh News: मयंक की गेंदबाजी से एमके अलीगेरियन को मिली जीत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:37 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:37 PM IST
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मयंक की गेंदबाजी से एमके अलीगेरियन को मिली जीत
85 पर ढेर हुई एएस क्रिकेट अकादमी,
अमर उजाला ब्यूरो
अलीगढ़। महुआखेड़ा स्थित अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान पर अंडर-19 क्रिकेट में एमके अलीगेरियन ने एएस क्रिकेट अकादमी के खिलाफ आठ विकेट से जीत दर्ज की। एमके की जीत के नायक रहे मयंक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
एएस क्रिकेट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पूरी टीम 16.5 ओवर में 85 रन पर सिमट गई। दीपांशु ने 18 रन और देव भारद्वाज ने 15 रन बनाए। एमके की ओर से मयंक ने छह, ओम यादव ने दो और अर्श अग्रवाल और अनमोल रंजन ने एक-एक विकेट लिया।
छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमके अलीगेरियन ने बल्लेबाजी में भी आक्रामक तेवर दिखाए। टीम ने महज पांच ओवर में दो विकेट खोकर 86 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। नितराज हरियाणा ने 27 रन की तेज पारी खेली, जबकि हर्ष और प्रियांशु ने 24-24 रन बनाए। एएस क्रिकेट अकादमी की ओर से दीपांशु ने दो विकेट लिए।
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85 पर ढेर हुई एएस क्रिकेट अकादमी,
अमर उजाला ब्यूरो
अलीगढ़। महुआखेड़ा स्थित अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान पर अंडर-19 क्रिकेट में एमके अलीगेरियन ने एएस क्रिकेट अकादमी के खिलाफ आठ विकेट से जीत दर्ज की। एमके की जीत के नायक रहे मयंक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
एएस क्रिकेट अकादमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। पूरी टीम 16.5 ओवर में 85 रन पर सिमट गई। दीपांशु ने 18 रन और देव भारद्वाज ने 15 रन बनाए। एमके की ओर से मयंक ने छह, ओम यादव ने दो और अर्श अग्रवाल और अनमोल रंजन ने एक-एक विकेट लिया।
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छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमके अलीगेरियन ने बल्लेबाजी में भी आक्रामक तेवर दिखाए। टीम ने महज पांच ओवर में दो विकेट खोकर 86 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। नितराज हरियाणा ने 27 रन की तेज पारी खेली, जबकि हर्ष और प्रियांशु ने 24-24 रन बनाए। एएस क्रिकेट अकादमी की ओर से दीपांशु ने दो विकेट लिए।
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