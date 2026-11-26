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बुधवार को ये बातें कुलपति प्रो. नईमा खातून ने शिक्षा विभाग की ओर से जेएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में कहीं।उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जानकारी देने और उनमें अधिक जिज्ञासा पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक शिक्षा को विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की मजबूत नींव बनाना होगा।यमन के ताइज यूनिवर्सिटी के प्रो. जमाल अहमद अहमद अब्दुल्ला अल्वी ने शैक्षिक शोध में एआई आधारित उपकरणों और डेटाबेस के उपयोग पर चर्चा की। एलिसिट के माध्यम से शोध सामग्री तक आसान पहुंच और अकादमिक खोज को मजबूत बनाने की संभावनाएं बताईं। श्रीलंका की ओपन यूनिवर्सिटी की पूर्व डीन डॉ. डीवीएमडी सिल्वा ने ने स्व-नियंत्रित शिक्षण, मानव-केंद्रित तकनीक और शिक्षक प्रशिक्षण में बदलाव की जरूरत बताई।जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रो. अख्तर सिद्दीकी ने कहा कि शिक्षा 6.0 का स्वरूप तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों को तकनीकी रूप से दक्ष और तैयार करना जरूरी है। इससे पहले संगोष्ठी की अध्यक्ष एवं संयोजक प्रो. निगहत नसरीन ने अतिथियों का स्वागत किया।सह-संयोजक प्रो. साजिद जमाल ने शिक्षा में तकनीक के अवसरों के साथ एआई पर विद्यार्थियों की बढ़ती निर्भरता से जुड़ी चिंताओं को सामने रखा। डॉ. अंजुम अहमद ने अतिथियों का परिचय कराया।