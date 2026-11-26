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खैर विकासखंड की ग्राम पंचायत अंडला में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से निर्माण कराया जा रहा है।अधिकारियों के मुताबिक, फायर स्टेशन के भवनों का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है। अब फिनिशिंग, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं से जुड़े काम कराए जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।डिफेंस कॉरिडोर में रक्षा उपकरण बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विकसित होने के साथ अग्निसुरक्षा की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में दोनों फायर स्टेशन आग लगने जैसी आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में कम समय लगेगा। इससे औद्योगिक इकाइयों के साथ आसपास के गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों को भी सुरक्षा मिलेगी। समय पर आग पर काबू पाने से जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा।