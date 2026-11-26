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इस गंभीर चूक पर दी अलीगढ़ बार के पूर्व उप सचिव योगेश सारस्वत एडवोकेट ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और निलंबित करने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से इस मामले में छात्र हित में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में ऐसी गलतियों को रोका जा सके।

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राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए, एलएलबी की परीक्षा में लापरवाही सामने आई है। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को लॉ एंड मीडिया के बजाय लॉ एंड सोसाइटी का प्रश्न पत्र दे दिया।