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सीओ प्रथम कमलेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए थे। ये बांग्लादेश के बादीपुर के रहने वाले हैं। ई-रिक्शा चलाकर व अन्य मजदूरी के काम कर गुजारा करते थे। इनके बच्चे भीख मांगने और कूड़ा बीनने का भी काम करते थे। कुछ लोग फैक्टरी में भी काम करने लगे थे।हिरासत में ली गई एक महिला ने पूछताछ में बताया कि उसके कुल आठ बच्चे हैं। इनमें से पांच बांग्लादेश में रहते हैं। तीन बच्चे उसके साथ यहां रह रहे थे। महिला का पति कुछ दिन पहले उसे छोड़कर बांग्लादेश भाग गया था। महिला की एक बेटी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अवैध रूप से सीमा पार करने के प्रयास में पकड़ी गई थी और वह वर्तमान में वहां की जेल में बंद बताई जा रही है।एसपी सिटी आदित्य बंसल का कहना है कि गोपनीय सूचना पर कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इनसे पूछताछ की गई है। इनके पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इनमें बांग्लादेश निवासी रिश्तेदारों से बातचीत और चैट के साक्ष्य भी मिले हैं। बालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट और नाबालिगों को अभिरक्षा में किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा।किसकी मदद से आए, कैसे बने पहचान पत्रअब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह किसकी मदद से बांग्लादेश से सीमा पार कर भारत आए थे। इसके अलावा अलीगढ़ में किसकी मदद से आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से पहचान पत्र बनवाए। फर्जीवाड़ा कर पहचान पत्र बनवाने वालों को भी पुलिस तलाश रही है। ईपीएफओ अकाउंट के संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा इस तरह से घुसपैठ कर आए अन्य बांग्लादेशियों को भी पुलिस तलाश रही है।