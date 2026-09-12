फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Man sentenced to five years in prison for planning robbery

Aligarh News: डकैती की योजना बनाने के दोषी को पांच साल की कैद

Sat, 12 Sep 2026 02:30 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:30 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to five years in prison for planning robbery
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
क्वार्सी थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके जयंत की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे पांच साल का कारावास और 1500 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

यह मामला वर्ष 2019 का है। क्वार्सी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने रामगढ़ पंजीपुर निवासी ईशाक उर्फ ढोंगी को गिरफ्तार किया।

वह अपने साथियों के साथ बड़ी डकैती की योजना बना रहा था। पुलिस ने मौके से अवैध असलहे और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किया था। इस खुलासे के बाद आरोपी के खिलाफ डकैती की योजना बनाने, बरामदगी और आर्म्स एक्ट के तहत तीन अलग-अलग केस दर्ज हुए थे। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ईशाक उर्फ ढोंगी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed