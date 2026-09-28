Aligarh News: दोबारा लापता हुई किशोरी, दो युवकों पर आरोप

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पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी पहली बार 14 दिसंबर 2025 को भुजपुरा चौराहे से गायब हुई थी। आरोप था कि नूर मोहम्मद और गुलफाम ने उसे बहला-फुसलाकर अहमदगढ़, बुलंदशहर के आरिफ को बेच दिया था। वह पुलिस को आरिफ के घर में मिली थी। इस मामले में आरिफ जेल गया था, जो अब जमानत पर जेल से बाहर है।24 अगस्त की रात करीब 10 बजे किशोरी ने घर में झगड़ा किया, चाकू से हमला करने की कोशिश की और रोकने पर 15 हजार रुपये, एक अंगूठी और कपड़े लेकर निकल गई। पता चला कि उस रात वह भुजपुरा के ही मुस्ताक के घर रुकी थी। इसके बाद मुस्ताक और नूर मोहम्मद ने मिलकर रंजिश के चलते किशोरी को फिर से गायब कर दिया। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।