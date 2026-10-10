Aligarh News: शारदीय नवरात्र कल से, मंदिरों में गूंजेंगे जयकारे

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ज्योतिषाचार्य पूर्णानंदपुरी महाराज ने बताया कि प्रतिपदा तिथि शनिवार रात 9:19 बजे से रविवार रात 9:30 बजे तक रहेगी। नवरात्र का आरंभ 11 अक्तूबर से होगा। मान्यता है कि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आ रही हैं, जिसे सुख-समृद्धि और अच्छी वर्षा का प्रतीक माना जाता है।नौरंगाबाद स्थित नौ देवी मंदिर, हाथरस अड्डा के पथवारी देवी मंदिर, गांधीपार्क बस स्टैंड के पास चामुंडा देवी मंदिर, महेंद्र नगर के काली मंदिर, अचल ताल स्थित मां दुर्गा मंदिर, गायत्री मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। बाजारों में चुनरी, नारियल, मेवा, प्रसाद और फलाहार की खरीदारी बढ़ गई है।नवरात्र की तैयारियों के बीच महंगाई का असर भी दिख रहा है। कुट्टू और सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और फलों की कीमतें बढ़ने से व्रत रखने वालों का बजट प्रभावित हो रहा है। पितृपक्ष में सुस्त पड़े बाजार में अब पूजन सामग्री की खरीदारी से रौनक लौटने लगी है।