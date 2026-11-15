Aligarh News: राधा-कृष्ण की थीम, परी लोक सा मंच और शाही परिधानों में सजे दूल्ह-दुल्हन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संदीप सिंह ने गहरे रंग की बारीक कढ़ाई और जड़ाऊ काम वाली इंडो-वेस्टर्न शेरवानी पहन रखी थी। इसके साथ गहरे रंग का ट्राउजर उनके लुक को शाही अंदाज दे रहा था। इंडो-वेस्टर्न शेरवानी की खासियत इसका पारंपरिक शेरवानी और आधुनिक जैकेट स्टाइल का मेल है। इस पर की गई बारीक कारीगरी, जड़ाऊ अलंकरण और फिटिंग ने इसे खास बनाया। वहीं छोटे भाई सौरभ सिंह क्रीम कलर की जड़ाऊ शेरवानी में नजर आए।दुल्हनों के परिधानों ने भी समारोह की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। संदीप सिंह की मंगेतर मेघना चौधरी पारंपरिक शैंपेन कलर के लहंगे और वेडिंग रोब में बेहद आकर्षक नजर आईं। वहीं सौरभ सिंह की मंगेतर अंतरा त्यागी ने आइवरी क्रीम रंग का लहंगा पहना हुआ था। दोनों के परिधानों में पारंपरिक भारतीय अंदाज के साथ आधुनिक फैशन की झलक दिखाई दी।दोपहर करीब 1:30 बजे लोकगीतों और लोकनृत्यों की प्रस्तुतियों के बीच संदीप सिंह और सौरभ सिंह का मंच पर आगमन हुआ। कुछ देर बाद मेघना चौधरी और अंतरा त्यागी भी मंच पर पहुंची। इसके बाद रिंग सेरेमनी की रस्म पूरी हुई।पिता राजवीर सिंह राजू भैया, प्रेमलता वर्मा, बेटी पूर्णिमा और दामाद प्रवीन राज, छोटी बेटी श्वेता समेत परिवार के अन्य सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। समारोह में पहुंचे अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने मंच के नीचे से ही दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया।समारोह में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, एसपी सिंह बघेल, जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह, सांसद सतीश गौतम, सुरेंद्र दिलेर, विधायक अनिल पाराशर, राजकुमार सहयोगी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियां शामिल हुईं।