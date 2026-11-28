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इसी तरह नरमा (हाइब्रिड) कपास का दाम 8000 से 8500 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। मंडी व्यापारी मोनू लाला ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कपास के भाव में करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, बाजार में रजाई भरने के लिए स्थानीय मशीनों पर धुनी हुई कपास का 200 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिल रही है।देसी कपास का उपयोग रजाई, सर्जिकल सामग्री और पूजा के लिए बत्ती आदि बनाने में किया जाता है। नरमा कपास का मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग और सिलाई धागा आदि बनाने में उपयोग होता है।खैर में 2000 हेक्टेयर में कपास की खेतीतहसील क्षेत्र में लगभग 1500 से 2000 हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती हो रही है। मुख्य रूप से देसी कपास और नरमा (हाइब्रिड) की फसल किसान करते हैं। गांव कोरह कल्याणपुर निवासी किसान कल्याण सिंह ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में प्रति बीघा 100 से 150 किलो तक कपास का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार उत्पादन काफी कम रहा है। सफेद मक्खी के प्रकोप, डेढ़ माह पहले हुई बारिश और तेज हवाओं का उत्पादन पर असर पड़ा। प्रति बीघा 50 किलोग्राम तक पैदावार कम हुई। गुणवत्ता में भी कमी आई।मजदूरों की कमी, लागत भी बढ़ीकिसान कल्याण सिंह कहते हैं कि कपास की खेती में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। गांव में मजदूरों की कमी हो गई है। वहीं, लागत भी बढ़ रही है। इसके चलते किसान कपास का रकबा कम कर रहे हैं। कपास के स्थान पर चाइनीज फाइबर का इस्तेमाल भी बढ़ा है, जिसका बाजार पर असर पड़ रहा है।