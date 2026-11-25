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उन्होंने बिना समय गंवाए यात्री को प्लेटफॉर्म की ओर खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। यह घटना दोपहर 1:15 बजे गोमती एक्सप्रेस के प्रस्थान के दौरान हुई। आरपीएफ पोस्ट कमांडर अजीत तिवारी के अनुसार, गाजियाबाद निवासी यात्री को कोई चोट नहीं आई। उसने खुद को सुरक्षित बताया। यात्री अलीगढ़ से अपने घर वापस जा रहा था।

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मंगलवार दोपहर अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर चार पर बड़ा हादसा टल गया। चलती गोमती एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12419) में चढ़ने की जल्दबाजी में एक यात्री का पैर फिसल गया। वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर लटक गया, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। मौके पर क्यूआरटी ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल सचेन्द्र पाल सिंह ने तुरंत कार्रवाई की।