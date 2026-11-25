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प्रतियोगिता में साइबर सुरक्षा, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, ड्रोन और रोबोटिक्स जैसे विषय आकर्षण का केंद्र रहे। एसटीएस मिंटो सर्किल के मोहम्मद अदीब और अबान उल्ला खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौली की गुलफिशा द्वितीय और ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल के विवेक कुमार तृतीय स्थान पर रहे। श्रीजी पब्लिक स्कूल जट्टारी के दर्शन सिंह को चौथा और एएमयू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अलीजा उस्मानी को पांचवां स्थान मिला। विजेताओं को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार के तहत क्रमश: 5000, 3000, 2000 और 1000 रुपये की धनराशि दी जाएगी।कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह और डीआईओएस डॉ. पूरन सिंह सहित अन्य अतिथियों ने किया। विजय सिंह ने इसे बच्चों की कल्पनाशीलता और वैज्ञानिक सोच का उत्सव बताया। डीआईओएस डॉ. पूरन सिंह ने विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनने के लिए प्रेरित किया। जिला समन्वयक राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता के 15 उत्कृष्ट मॉडल मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। राज्य स्तर पर चयनित श्रेष्ठ मॉडल को 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।