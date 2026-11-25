Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:45 AM IST
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प्रदर्शनी :
नुमाइश मैदान : शिल्पग्राम में दस दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे।
भागवत कथा :
सूतमील: रघुनाथ पैलेस स्थित बसंत विहार कॉलोनी पार्क में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
प्राण प्रतिष्ठा :
ब्राह्मनपुरी : कायस्थ समाज की ओर से चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा सुबह 10 बजे।
विकसित भारत अभियान :
एमएयू : जेएन मेडिकल के ऑडिटोरियम में दि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओर से विकसित भारत अभियान सुबह 11 बजे।
प्रदर्शनी :
एएमयू : डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 11 बजे।
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नुमाइश मैदान : शिल्पग्राम में दस दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 10 बजे।
भागवत कथा :
सूतमील: रघुनाथ पैलेस स्थित बसंत विहार कॉलोनी पार्क में भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
प्राण प्रतिष्ठा :
ब्राह्मनपुरी : कायस्थ समाज की ओर से चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा सुबह 10 बजे।
विकसित भारत अभियान :
एमएयू : जेएन मेडिकल के ऑडिटोरियम में दि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओर से विकसित भारत अभियान सुबह 11 बजे।
प्रदर्शनी :
एएमयू : डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में प्रदर्शनी का आयोजन सुबह 11 बजे।