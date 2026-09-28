Aligarh News: नगर निगम में नौकरी लगवाने के नाम पर 30 लाख की ठगी

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थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिसोदिया ने बताया कि गांव मगदा निवासी विजेंद्र शर्मा ने बताया है कि गांव मगदा निवासी विजेंद्र शर्मा व उसकी पत्नी की नौकरी लगवाने का झांसा देकर आरोपियों ने 30 लाख रुपये ले लिए। नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने शनिवार शाम करीब 7:15 बजे विकास निवासी सरुआ, थाना चंडौस को उसके घर से पकड़ा। वहीं रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे दूसरे आरोपी अमित कुमार निवासी डांसौली, थाना जहांगीरपुर, बुलंदशहर को गोरई मोड़ से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को रविवार को जेल भेज दिया गया।

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दंपती की लखनऊ नगर निगम में नौकरी लगवाने के नाम पर 30 लाख रुपये हड़पने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में पिछले साल 2025 रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।