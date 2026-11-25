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अलीगढ़ मंडल में दूसरे चरण के तहत 20 जनवरी से प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में करानी होंगी।प्रधानाचार्यों को परीक्षा आयोजन की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी, ताकि परिषद की ओर से मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराया जा सके। परीक्षकों की नियुक्ति और अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त की जा सकेगी।इस संबंध में डीआईओएस डॉ. पूरन सिंह ने बताया कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगी। यह रिकॉर्डिंग तीन महीने तक सुरक्षित रहेगी। इसके लिए प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जा चुका है। रिकॉर्डिंग रखने की सुविधा विद्यालयों के पास पहले से ही है।हाईस्कूल के आंतरिक मूल्यांकन, नैतिक शिक्षा, योग, खेल व शारीरिक शिक्षा तथा इंटरमीडिएट के नैतिक शिक्षा, योग, खेल व शारीरिक शिक्षा के अंक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट एक जनवरी 2027 से सक्रिय हो जाएगी।बोर्ड ने विद्यालयों में होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है। कक्षा 10 और 12 की प्री-बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होंगी। दोनों कक्षाओं की प्री-बोर्ड लिखित परीक्षाएं जनवरी 2027 के प्रथम सप्ताह में कराई जाएंगी। कक्षा नौ और 11 की वार्षिक परीक्षाएं जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में विद्यालय स्तर पर होंगी। इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की होगी।