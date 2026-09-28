Aligarh News: प्लास्टिक भरे कंटेनर में हाईटेंशन लाइन से लगी आग
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:58 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:58 AM IST
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गांव लालपुर नगला में हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर कंटेनर में आग लग गई। आग लगने से कंटेनर में रखी कबाड़ की प्लास्टिक जल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल ने पहुंचकर आग को बुझाया।
थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि लालपुर नगला निवासी नरसिंह पाल सिंह कंटेनर चालक है। वह उड़ीसा से कंटेनर में कबाड़ की प्लास्टिक के बोरे लादकर गाजियाबाद जा रहा था। कंटेनर को चालक अपने गांव में ले गया। यहां पर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन की लाइन की चपेट में आने से कंटेनर में आग लग गई।
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थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि लालपुर नगला निवासी नरसिंह पाल सिंह कंटेनर चालक है। वह उड़ीसा से कंटेनर में कबाड़ की प्लास्टिक के बोरे लादकर गाजियाबाद जा रहा था। कंटेनर को चालक अपने गांव में ले गया। यहां पर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन की लाइन की चपेट में आने से कंटेनर में आग लग गई।
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