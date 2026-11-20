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- ‘स्टर्लिंग होम्स’ में अवैध आवंटन व बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप- बिना एडीए व रेरा मंजूरी व एनओसी के फ्लैट आवंटन और फर्जी दस्तावेजों व स्टांप के जरिए बिक्री कर निवेशकों से करोड़ों की ठगी का आरोपअलीगढ़। ‘मैक्सवेल क्वालिटी डेवलपर्स’ से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर ‘स्टर्लिंग होम्स’ परियोजना में अवैध आवंटन और बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।आरोपियों में जेबा सिकंदर, अजीना, रफत सुल्ताना और फरहत जुबैरी शामिल हैं। इनके साथ संबंधित सहयोगी/साझेदार भी आरोपित हैं। ये मीनाक्षी कम्युनिटी हेरिटेज होम्स, आशा लविंग स्कूल के सामने, अनूपशहर रोड, सिविल लाइंस, अलीगढ़ से जुड़े हैं। शिकायत में कहा गया है कि बिना अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) व रेरा की स्वीकृति के फ्लैट/यूनिट बेचे गए। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी नहीं लिया गया था।अवैध आवंटन और बिक्रीआरोप है कि ‘स्टर्लिंग होम्स’ परियोजना में एडीए और रेरा से आवश्यक पंजीकरण के बिना ही फ्लैट आवंटित किए गए। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ही इकाइयों की बिक्री की गई। यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। निवेशकों को गुमराह कर उनसे मोटी रकम वसूली गई। परियोजना में निर्माण/स्वीकृति की स्थिति को लेकर भ्रामक दावे किए गए।फर्जी दस्तावेज का प्रयोगशिकायत के अनुसार, आवंटन और बिक्री की प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। जाली हस्ताक्षर और मुहरों का प्रयोग किया गया। फर्जी स्टांप पेपर भी तैयार किए गए। इन सभी के जरिये निवेशकों को धोखे में रखा गया। खरीदारों को वैध कागजात देने से टालमटोल की गई।जांच और कार्रवाई के निर्देशदस्तावेज में उल्लेख है कि आवंटन पत्र और निर्माणाधीन बिक्री पत्र के माध्यम से लोगों से धन वसूला गया। बाद में संतोषजनक जवाब या वैध कागजात देने से टालमटोल की गई। आरोपियों के बैंक खातों को जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध संपत्तियों व अभिलेखों को नियमानुसार कुर्क/सीज किया जाएगा। एडीए और रेरा से संबंधित दावों की गहन जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। यह खबर एफआईआर की प्रति के पठनीय अंशों पर आधारित है। सभी आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच व विधिक कार्रवाई से होगी।