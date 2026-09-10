फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   CT scan machine to be installed soon at district hospital; will bring relief

Aligarh News: जिला अस्पताल में जल्द लगेगी सीटी स्कैन मशीन, मिलेगी राहत

Thu, 10 Sep 2026 02:27 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:27 AM IST
विज्ञापन
CT scan machine to be installed soon at district hospital; will bring relief
मलखान सिंह जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन शुरू होने से मरीजों को फौरी राहत मिलेगी। अभी तक जिला अस्पताल आने वाले गंभीर मरीजों को सीटी स्कैन के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज या पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल भेजना पड़ रहा है।
विज्ञापन


जिला अस्पताल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल और महिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब पांच हजार मरीज पहुंचते हैं। इमरजेंसी में भी करीब 175 मरीज प्रतिदिन आते हैं। इसके बावजूद जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है।
विज्ञापन

तीनों अस्पतालों में केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन है। रोजाना करीब 20 से 25 मरीज सीटी स्कैन कराने पहुंचते हैं। जिला अस्पताल में मशीन नहीं होने से इस अस्पताल पर भी मरीजों का अतिरिक्त दबाव बना रहता है। इस दबाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक ने मशीन लगाने के लिए जिला अस्पताल से प्रस्ताव मांगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद जिला अस्पताल प्रशासन ने मशीन के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह मशीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत करीब एक करोड़ रुपये की लागत से लगाई जाएगी।


अस्पताल में रोजाना 20 से 25 मरीज सीटी स्कैन कराने आते हैं। ओपीडी में 1800 से 2000 मरीज पहुंचते हैं।
-डॉ. एमके माथुर, सीएमएस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल

जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगवाने के लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। यह मशीन वार्ड नंबर सात में लगेगी।
-डॉ. जगवीर सिंह, सीएमएस, जिला अस्पताल




जेएन मेडिकल कॉलेज में हैं दो मशीनें
मेडिकल कॉलेज में दो सीटी स्कैन मशीनें होने के बावजूद मरीजों का दबाव लगातार बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना करीब छह से सात हजार मरीज पहुंचते हैं। मरीजों की संख्या को देखते हुए सीटी स्कैन की सुविधा के साथ पर्याप्त डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ की जरूरत भी महसूस की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में एक सीटी स्कैन मशीन रेडियोलॉजी विभाग और दूसरी इमरजेंसी में स्थापित है। प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज ने बताया कि मरीजों की बड़ी संख्या के चलते यहां सीटी स्कैन की मांग भी अधिक रहती है। ऐसे में मशीनों के साथ डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट और तकनीकी स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed