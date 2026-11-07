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अलीगढ़: मंदिर के छोटे नोटों को बड़े नोटों में बदलने के नाम पर 10 लाख की ठगी, एक गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

Sat, 07 Nov 2026 05:20 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 07 Nov 2026 05:20 PM IST
सार

आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित पहले सहसवान गए थे, जहां उन्होंने 2 लाख रुपये के असली नोट देकर 2 लाख 20 हजार रुपये लिए। इसके बाद आरोपियों का विश्वास जीतने पर, पीड़ित कल फिर सहसवान 10 लाख रुपये के असली नोट लेकर पहुंचे। आरोपियों ने पैसे लेकर उन्हें नोटों से भरा एक झोला थमा दिया।

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Rs 10 Lakh Fraud Over Temple Notes Exchange
एक आरोपी दबोचा - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
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अलीगढ़ जिले में मंदिरों के छोटे नोटों को बड़े नोटों में बदलकर 10 फीसदी कमीशन देने का झांसा देकर 10 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजीव धवन (पुत्र ओमप्रकाश, निवासी सोमविहार, उत्तम नगर, दिल्ली) को दबोच लिया है।

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सीओ बरला संजीव कुमार तोमर ने बताया कि पीड़ित पुष्पेन्द्र यादव (निवासी नगला मेवा, एका, फिरोजाबाद) और रिंकू शंकर यादव (निवासी गोपालपुर, थाना हसायन, हाथरस) ने पुलिस को बताया कि मथुरा के एक संतोष ठाकुर के माध्यम से उनका संपर्क संजीव धवन से हुआ था। आरोपी संजीव ने उन्हें झांसा दिया था कि उसके पास मंदिरों के छोटे नोटों की बड़ी खेप है। उसने यह लालच दिया कि यदि वे बड़े नोट देंगे, तो वह 1 लाख रुपये पर 10,000 रुपये अतिरिक्त कमीशन देगा। 
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आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित पहले सहसवान गए थे, जहां उन्होंने 2 लाख रुपये के असली नोट देकर 2 लाख 20 हजार रुपये लिए। इसके बाद आरोपियों का विश्वास जीतने पर, पीड़ित कल फिर सहसवान 10 लाख रुपये के असली नोट लेकर पहुंचे। आरोपियों ने पैसे लेकर उन्हें नोटों से भरा एक झोला थमा दिया, जिसमें ऊपर और नीचे असली नोट जैसे दिखने वाले कागज और चूर्ण वाले नोट रखे हुए थे। जब पीड़ितों ने ठगी का एहसास होने पर तुरंत संजीव को दबोच लिया, तो उसके अन्य साथी पैसे लेकर मौके से फरार हो गए। 
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आरोपी संजीव पीड़ितों को पैसे वापस करवाने का झांसा देकर अकराबाद टोल तक ले आया इसी दौरान पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजीव धवन को गिरफ्तार कर लिया। 10 लाख रुपये की इस ठगी के मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

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