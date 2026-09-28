Aligarh News: गोमाता के सम्मान में 14 दिसंबर को लखनऊ कूच करेंगे गोभक्त

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रविवार को सिंघारपुर स्थित केशव सेवा धाम में जुटे संतों और गो भक्तों ने हुंकार भर दी है। कहा कि यदि लखनऊ में बात नहीं बनी तो फिर बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करेंगे। सभी गोभक्तों ने संकल्प लिया है कि वह अब गोमाता पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।वृंदावन से आए गोपेश्वर कृष्ण दास महाराज ने कहा कि गो सम्मान आह्वान के माध्यम से गोमाता के संरक्षण के लिए समाज को एकजुट किया जा रहा है। स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में गोमाता का विशेष स्थान है और उनके संरक्षण के लिए समाज को आगे आना चाहिए।महंत विनयनाथ, आरएसएस के विभाग प्रचारक गोविंद, विभाग सेवा प्रमुख मनवीर सिंह, महानगर संघचालक अजय सराफ, राजनारायण सिंह, गोपाल वार्ष्णेय, कृष्णा गुप्ता, कविता, मनोज शर्मा और उमेश सरकोड़ा आदि मौजूद रहे।