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गांव निवासी भानु प्रकाश ने बताया कि उनका बेटा दीपांशु गांव के ही एक इंटर कॉलेज में कक्षा तीन का छात्र है। आरोप है कि शुक्रवार दोपहर कॉलेज संचालक ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर चोटें आईं। पिता ने संचालक पर दबंगई करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। थाना प्रभारी हेमंत मावी ने बताया कि घायल छात्र को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के गांव हरनोट भोजपुर में इंटर कॉलेज संचालक पर नौ वर्षीय छात्र से मारपीट करने का आरोप लगा है। घायल छात्र के पिता ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।