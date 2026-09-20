Aligarh News: आज के कार्यक्रम

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डीएस डिग्री कॉलेज : खेल मैदान में वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से वार्ष्णेय प्रीमियर लीग सुबह 6.30 बजे

ट्रायल

स्वर्ण जयंती नगर : ऑक्सीजन पार्क में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रायल सुबह 9.30 बजे

बैठक

समद रोड : गनपत रेस्टोरेंट में स्कूल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से अंडर 14 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप को लेकर बैठक दोपहर तीन बजे

प्रमाणपत्र वितरण

मैरिस रोड : धर्मपुर कोर्टयार्ड में स्केटिंग रिकॉर्ड इवेंट के प्रमाणपत्र वितरण सुबह 9.30 बजे







गणेश महोत्सव

टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से गणेश महोत्सव एक शाम भक्तों के नाम भजन संध्या शाम सात बजे

भजन संध्या

वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव पर भजन संध्या शाम सात बजे

गणेश विसर्जन

सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर विसर्जन यात्रा सुबह 10 बजे

माता की चौकी

अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव पर माता की चौकी सुबह 11 बजे

गणेश महोत्सव

अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर एक शाम देश के नाम शाम चार बजे



देवछठ मेला

खेरेश्वर महादेव मंदिर : खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से देवछठ मेले में राधा अष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर एक बजे

चरित कथा

डीएवी इंटर कॉलेज : हनुमंत चरित कथा का आयोजन दोपहर 3.30 बजे

बैठक

टीकाराम मंदिर : पंच दशनाम जूना अखाड़ा की बैठक सुबह 11 बजे

रघुवीरपुरी : सेफ चॉइस में उम्मीद सामाजिक संस्था की बैठक दोपहर दो बजे

सम्मेलन

हैबिटेट सेंटर : कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का संयुुक्त सम्मेलन सुबह 11 बजे

अवार्ड सेरेमनी

आगरा रोड : होटल क्लार्क इन में अग्रवाल महिला विंग की ओर से अवार्ड सेरेमनी रात 8.30 बजे

क्रिकेट मैच