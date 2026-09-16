Aligarh News: आज के कार्यक्रम

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रघुवीरपुरी : अखलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर भजन संध्या शाम चार बजे

वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव पर माता की चौकी शाम सात बजे

सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में गणेश महोत्सव पर बच्चों का मनमोहक कार्यक्रम शाम छह बजे

सांस्कृतिक कार्यक्रम

अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में गणेश महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 4 बजे

संत विदाई

अचल ताल : गणेश मंदिर में गणेश महोत्सव पर संत विदाई शाम छह बजे



भजन संध्या

टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से एक शाम गणेश महिमा के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे

गणेश महोत्सव