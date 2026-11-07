ऑडी से कुचलकर हत्या में नया मोड़: पिता-प्रत्यक्षदर्शी ने कहा हत्या नहीं हादसा था, भाजपा नेता का भतीजा जेल में

अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र में 20 अक्तूबर की रात हलवाई मनोज सिंह की ऑडी कार की चपेट में आने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पिता और प्रत्यक्षदर्शी के बयानों में बदलाव आया है। इस बारे में दोनों ने पत्रकारों से बात

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शुरुआती चरण में मृतक के पिता गुड्डू सिंह और घटना के समय बाइक पर साथ मौजूद साथी कन्हैया ने आरोप लगाया था कि साइड देने व हॉर्न बजाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद ऑडी चालक ने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर मनोज की हत्या की है। इस आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की हत्या संबंधी धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह के भतीजे विक्रांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।शनिवार को मृतक मनोज के पिता गुड्डू सिंह और प्रत्यक्षदर्शी कन्हैया के बयानों में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि एक अनियंत्रित सड़क हादसा था। उनका कहना है कि घटना के समय मौके पर मौजूद भीड़ और लोगों के बहकावे व घबराहट में आकर उन्होंने पुलिस को हत्या का बयान दे दिया था, जबकि वास्तव में कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। परिजनों और मुख्य गवाह द्वारा इसे हादसा बताए जाने के बाद अब इस मामले में पुलिस विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।