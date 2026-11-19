हॉर्स राइडिंग क्लब प्रकरण: छात्रसंघ अध्यक्ष का ऐलान, छात्र लड़ेंगे लड़ाई, अदालत में पार्टी बनेगी यूनियन
इस चर्चित प्रकरण में अभी तक एएमयू और नगर निगम के बीच कानूनी जंग जारी है। उप जिलाधिकारी कोल की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई जारी है।अब छात्रसंघ भी एक पक्ष के रूप में सामने आने की तैयारी कर रहा है।
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हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन के मामले में एएमयू छात्र संघ अदालत में एक पार्टी बनेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नोमान अशरफ ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विवि के प्रतिष्ठित विधि विभाग के विधि विशेषज्ञों से इसके लिए रायशुमारी की जा रही है। जल्द ही इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
गौर हो कि इस चर्चित प्रकरण में अभी तक एएमयू और नगर निगम के बीच कानूनी जंग जारी है। उप जिलाधिकारी कोल की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई जारी है। अब छात्रसंघ भी एक पक्ष के रूप में सामने आने की तैयारी कर रहा है। अध्यक्ष ने कहा कि अब तक विवि इंतजामिया से इस मामले में जो गलतियां हुईं हैं, उन्हें बहुत जल्द दूर किया जाएगा। इस प्रकरण में बुधवार से धरने का ऐलान किया गया था, जिस पर छात्रों से लगातार वार्ता की जा रही है। आम सहमति बनने के बाद धरना भी दिया जाएगा। बुधवार को इसके लिए छात्रों संग बैठक की जाएगी।
एमआईसी दफ्तर से मिले कागजातों का अध्ययन किया जा रहा है, इसके लिए एक अलग टीम बनाई गई है, जिसमें जमीन और कानूनों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। विवि का प्रतिष्ठित विधि विभाग भी इसमें मददगार बन रहा है। छात्रसंघ पहले कागजातों से अपने पक्ष को मजबूत करेगा। इसके बाद अदालत में दमदार पैरवी की जाएगी। किसी भी कीमत पर यह जगह विवि के हाथ से नहीं जाने दी जाएगी।
यह पूछने पर कि क्या विवि इंतजामिया भी उनके साथ है..? अगर इंतजामिया ने साथ नहीं दिया क्या होगा..? इस पर उन्होंने कहा कि अब यह केवल विवि का मुद्दा नहीं है। यह विवि प्रशासन और छात्रों, दोनों से जुड़ा मुद्दा है। विवि प्रशासन अपनी ओर से पहल कर रहा है, छात्रसंघ अपनी दम पर इसकी लड़ाई लड़ेगा। दोनों का उद्देश्य अपनी जमीन की रक्षा करना है।
अब तक लगा है नगर निगम का बोर्ड
हॉर्स राइडिंग क्लब की जगह पर नगर निगम की दावेदारी का बोर्ड अब तक लगा हुआ है। इसे किसी ने नहीं हटाया है। यहां पर रोड़ी और अन्य भवन निर्माण सामग्री भी पड़ी हुई है। छात्रों ने इस बोर्ड को यहां से हटवाने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम पक्ष इस पर अपनी दावेदारी कर रहा है, वहीं एएमयू इंतजामिया इसको अपनी जमीन बता रहा है। छात्रसंघ के गठन के बाद से यह मुद्दा गरमा गया है।
शताब्दी द्वार से पांच मिनट की दूरी पर है 500 करोड़ की बेशकीमती जगह
हॉर्स राइडिंग क्लब की 41 बीघा जमीन वर्तमान में बेशकीमती है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। इतनी अधिक कीमत होने की सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन है। एएमयू के शताब्दी द्वार के सामने से बेगम सुल्तान जहां हॉल ओवरब्रिज पार करते ही महज पांच मिनट की दूरी पर यह जगह मन्नत चौराहे के कोने पर स्थित है। इस तिकोने से पहला रास्ता शताब्दी द्वार तक आता है। दूसरा ओवरब्रिज के नीचे से फिरदौस नगर ए और बी की ओर जाता है।
तीसरा रास्ता बरौला जाफराबाद ओवरब्रिज होते हुए सारसौल चौराहे तक पहुंचता है। चौथा नगला पटवारी से अनूपशहर रोड की ओर आता है। नगर निगम यहां पर एक शॉपिंग मॉल बनवाना चाहता है, वहीं एएमयू इस पर हॉर्स राइडिंग क्लब की स्थापना करना चाहता है। वर्तमान में संचालित हॉर्स राइडिंग क्लब इस जगह से लगभग एक किमी दूर यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के परिसर में स्थित है। जहां वर्तमान में 17 घोड़े हैं, जो हर वर्ष मार्च में होने वाली प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन करते हैं।