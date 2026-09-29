Aligarh News: आज खास

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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट मैच सुबह सात बजे



स्केटिंग ट्रायल

मैरिस रोड : धर्मपुर कोर्टयार्ड में स्केटिंग टाइम ट्रायल शाम पांच बजे





भागवत कथा

नौरंगाबाद : मां बगलामुखी मंदिर से भागवत कथा दोपहर 12 बजे ।



रामलीला मैदान : अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्णा भक्ति क्लब की ओर से श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 3 बजे



कृष्णापुरी मठिया : श्री गाेपाल जी महाराज मंदिर बगीची में भागवत कथा दोपहर 12 बजे से।



श्रीराम कथा

पक्की सराय : प्राचीन सिद्धपीठ श्री बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर 2 बजे।

क्रिकेट मैच