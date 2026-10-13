Aligarh News: दिवाली पर दिल्ली मार्ग पर चलेंगी अतिरिक्त बसें

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रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि दिल्ली, कानपुर रूट पर यात्रियों की अधिक भीड़ रहती है। इस कारण इस रूट पर 250 बसें चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त कुछ बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे और यात्रियों की संख्या को देखते हुए कुछ और बसों का संचालन कराया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की जा रही है। उन्होंने बताया कि त्योहार पर हाथरस, आगरा, मथुरा, एटा, कासगंज समेत स्थानीय रूटों पर भी बसों की संख्या में इजाफा किया जाएगा, ताकि यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। विज्ञापन

रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि दिल्ली, कानपुर रूट पर यात्रियों की अधिक भीड़ रहती है। इस कारण इस रूट पर 250 बसें चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त कुछ बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे और यात्रियों की संख्या को देखते हुए कुछ और बसों का संचालन कराया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की जा रही है। उन्होंने बताया कि त्योहार पर हाथरस, आगरा, मथुरा, एटा, कासगंज समेत स्थानीय रूटों पर भी बसों की संख्या में इजाफा किया जाएगा, ताकि यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

दिवाली पर रोडवेज की आय बढ़ाने के लिए अफसरों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिवाली के त्योहार पर बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोगों की घर वापसी से सर्वाधिक भीड़ दिल्ली, कानपुर, नोएडा, बल्लभगढ़, गुरुग्राम रूट पर दिखती है। इन रूटों पर अफसरों ने अतिरिक्त बसों के संचालन की व्यवस्था शुरू कर दी है।