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हालांकि, उन्होंने कहा कि स्कूल में कुछ कमरों की स्थिति ठीक है। फिर भी कमेटी के जरिये जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। 10 माह पहले कंडम घोषित कर मलबे की नीलामी का ठेका आवंटित करने के बावजूद स्कूल में नियमित कक्षाएं चलने और स्कूल को पोलिंग बूथ बनाने की लोगों ने शिकायत की। संवाद न्यूज एजेंसी की यह खबर बुधवार के अंक में अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की।इस पर बुधवार की सुबह एसडीएम ने स्कूल का निरीक्षण किया। उनके साथ खंड विकास अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं, दूसरी ओर स्थानीय लोगों के साथ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल भवन पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है तो उसमें बच्चों को बैठाकर पढ़ाई कराना गलत है। कभी भी हादसे से इन्कार नहीं किया जा सकता।1-बात सही कि स्कूल कंडम घोषितबीईओ सर्वेश कुमार ने कहा कि ये बात सही कि स्कूल को कंडम घोषित कर भवन को तोड़ने के लिए नीलामी हो चुकी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में दो-तीन कमरे ठीक हैं। चूंकि, स्कूल में पोलिंग बूथ बना है, इसीलिए इसमें मतदान होने के बाद ही तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी।2-दो कमरे ही बेहद जर्जरबेसिक शिक्षाधिकारी आलोक कुमार का कहना है कि दो कमरे बेहद जर्जर हैं, जिन्हें दुरुस्त कराया जाएग। दुरुस्त न हो पाने की स्थिति में वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को आसपास के स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा।3-कुछ कमरों की स्थिति ठीकएसडीएम सौरभ कुमार गुप्ता ने कहा कि भले ही स्कूल कंडम घोषित हो चुका है लेकिन स्कूल के कुछ कमरों की स्थिति ठीक है। कमेटी से पुनः जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के अनुसार आगे का निर्णय लिया जाएगा।