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छत से गिरकर महिला की माैत: लड़ रहे थे दंपती, धक्का-मुक्की में गिर गई पत्नी; परिजन ने लगाया नीचे फेंकने का आरोप

Mon, 05 Oct 2026 08:55 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 05 Oct 2026 08:55 PM IST
सार

यूपी के आगरा जिले में छत से गिरकर महिला की माैत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के परिजनों ने पति पर धक्का देने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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Woman dies after falling from roof in Agra murder alleged
मृतका का फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के थाना एकता के कौलक्खा में पति-पत्नी की आपसी लड़ाई के दौरान हुए धक्का मुक्की में अचानक पत्नी छत से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष ने धक्का देकर गिराने का आरोप लगाते हुए एकता पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 
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नरीपुरा शमसाबाद निवासी मनीषा की शादी कौलक्खा निवासी राजवीर सिंह के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी। रविवार देर शाम पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। धक्का-मुक्की के दौरान मनीषा छत की दूसरी मंजिल से अचानक नीचे गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 
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सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता कप्तान सिंह ने एकता पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि मनीषा को राजवीर ने छत पर बुला कर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने बताया की उसने अपनी दो बेटियों की शादी मनीषा की राजवीर और ममता की टिंकू पुत्र ताराचंद के साथ एक ही घर में की थी। छोटी बेटी ममता ने मनीषा की मौत की सूचना दी। सूचना पर पहुंची एकता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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पति-पत्नी छत पर लड़ रहे थे। इसी दौरान पत्नी की छत से गिर कर मृत्यु की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -यतेन्द्र कुमार नागर, एसीपी 





 
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