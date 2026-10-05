छत से गिरकर महिला की माैत: लड़ रहे थे दंपती, धक्का-मुक्की में गिर गई पत्नी; परिजन ने लगाया नीचे फेंकने का आरोप

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नरीपुरा शमसाबाद निवासी मनीषा की शादी कौलक्खा निवासी राजवीर सिंह के साथ 12 वर्ष पहले हुई थी। रविवार देर शाम पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। धक्का-मुक्की के दौरान मनीषा छत की दूसरी मंजिल से अचानक नीचे गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।सूचना पर पहुंचे मृतका के पिता कप्तान सिंह ने एकता पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि मनीषा को राजवीर ने छत पर बुला कर नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने बताया की उसने अपनी दो बेटियों की शादी मनीषा की राजवीर और ममता की टिंकू पुत्र ताराचंद के साथ एक ही घर में की थी। छोटी बेटी ममता ने मनीषा की मौत की सूचना दी। सूचना पर पहुंची एकता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पति-पत्नी छत पर लड़ रहे थे। इसी दौरान पत्नी की छत से गिर कर मृत्यु की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।