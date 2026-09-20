आगरा न्यूज: बाइक की टक्कर से महिला की मौत, थाने के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन; तीन घंटे तक हंगामा

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करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान एसपी एत्मादपुर देवेश सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी बाइक सवार को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण थाने से हटे तथा शव को गांव ले गए। गांव ठेकरी निवासी नगीना (30) पत्नी नईम शुक्रवार की शाम करीब 4:30 बजे खांडा वाले रजवाह की पटरी पर अन्य महिलाओं के साथ बकरियां चरा रही थीं। तभी एक मोटरसाइकिल (बुलेट) सवार ने नगीना को चपेट में ले लिया। बाइक नगीना के पेट के ऊपर से निकल गई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बाइक की टक्कर से गिरी नगीना के पेट पर बाइक सवार ने जानबूझ कर बाइक चढ़ाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई।इधर, शनिवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर परिजन और ग्रामीण थाना बरहन पहुंचे। बाइक सवार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने लगे। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने आरोपी बाइक सवार को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। तब लोग शांत हुए।प्रदर्शन कर रहे बिना नेतृत्व वाले भड़काए हुए लोग थे, जिन्हें सही जानकारी नहीं थी। जब उन्हें तसल्ली से समझाया कि उनकी तहरीर पर ही अज्ञात में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तफ्तीश के आधार पर बाइक सवार का नाम पता कर लिया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तब सभी लोग मान गए और चले गए। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में लगी है।