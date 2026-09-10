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गीता जयंती एक्सप्रेस मामला: महिला की बेरहमी से पिटाई, 100 कैमरों की खंगाली फुटेज; फिर भी बेनकाब नहीं हुए आरोपी

Thu, 10 Sep 2026 10:00 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 10 Sep 2026 10:00 AM IST
सार

गीता जयंती एक्सप्रेस में महिला यात्री से मारपीट के वायरल वीडियो की जांच में आरपीएफ ने आगरा कैंट के छह प्लेटफॉर्म और आसपास के करीब 100 कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में घटना या आरोपियों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला है। मथुरा, धौलपुर और संबंधित स्टेशनों पर भी सीसीटीवी जांच कराई गई है।
 

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Woman Assaulted on Gita Jayanti Express CCTV Footage of 100 Cameras Fails to Identify Attackers
ट्रेन में महिला की पिटाई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कुरुक्षेत्र से खजुराहो जाने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस (11842) में महिला यात्री को पीटने के वायरल वीडियो की जांच दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। आगरा कैंट आरपीएफ ने स्टेशन के सभी छह प्लेटफॉर्म और आसपास के हिस्सों में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घटना की पुष्टि करने वाला कोई फुटेज या आरोपियों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला।
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कैंट आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद आगरा क्षेत्र में सीसीटीवी जांच कराई गई। फुटेज में घटना से संबंधित कोई हलचल नहीं मिली। आगरा मंडल के अन्य संबंधित स्टेशनों पर भी जांच कराई गई है। इसके अलावा धाैलपुर व मथुरा में भी सीसीटीवी फुटेज देखी गई। घटना झांसी मंडल क्षेत्र की होने की आशंका के चलते वहां की आरपीएफ भी जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल करीब एक मिनट 55 सेकंड के वीडियो में ट्रेन के शौचालय के पास पीली साड़ी पहने महिला और एक युवक के बीच हुआ विवाद दिखाई दे रहा है।
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