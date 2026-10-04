फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Winners of the athletics competition received medals.

Agra News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विजेताओं को मिले मेडल

Sun, 04 Oct 2026 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Winners of the athletics competition received medals.
फतेहाबाद फोटो।क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदा
फतेहाबाद। जनता कॉलेज फतेहाबाद के क्रीड़ांगन में दो दिवसीय क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता रविवार को दूसरे दिन भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता का समापन विद्यालय के संयोजक प्रधानाचार्य डॉ. शिवकुमार सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान कर किया। प्रधानाचार्य ने बताया प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 12 से 14 अक्तूबर तक जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। यह प्रतियोगिता एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा में होगी। प्रतियोगिता का संचालन ज्ञानेंद्र कुमार यादव क्रीड़ा प्रभारी एवं उदयराज सिंह ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed