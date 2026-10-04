Agra News: एथलेटिक्स प्रतियोगिता के विजेताओं को मिले मेडल

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फतेहाबाद। जनता कॉलेज फतेहाबाद के क्रीड़ांगन में दो दिवसीय क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता रविवार को दूसरे दिन भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता का समापन विद्यालय के संयोजक प्रधानाचार्य डॉ. शिवकुमार सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान कर किया। प्रधानाचार्य ने बताया प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 12 से 14 अक्तूबर तक जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। यह प्रतियोगिता एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा में होगी। प्रतियोगिता का संचालन ज्ञानेंद्र कुमार यादव क्रीड़ा प्रभारी एवं उदयराज सिंह ने किया।