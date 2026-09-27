Agra News: सेवा संकल्प यात्रा के बाइकर्स दल का किया स्वागत

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सेवा संकल्प यात्रा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। यात्रा का उद्देश्य सेवा, समर्पण, एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है। बिहार से पिंटू कुमार सिंह, जिला मंत्री युवा मोर्चा बक्सर, संतोष कुमार कुशवाहा, रोहतास सहित अन्य कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हैं। बिहार प्रभारी अनिकेत झा के नेतृत्व में दल यात्रा कर रहा है। स्वागत करने वालों में पंकज कटारा, हरिओम सिंह, लोकेश तिवारी, विल्सन कुशवाहा, भीम ठाकुर, कृष्णकांत शर्मा, वीरेंद्र कुशवाह, अंशु शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।

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फतेहपुर सीकरी। सेवा संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से बड़नगर (गुजरात) के लिए निकले करीब 60 बाइकर्स दल का शनिवार को फतेहपुर सीकरी में स्वागत किया गया। दल ने यहां शुक्रवार को रात्रि विश्राम किया। शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाइकर्स दल को राजस्थान सीमा तक विदा किया।