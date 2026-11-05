Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Water supply in the Baghel neighborhood of Raibha will be restored before Diwali.

Agra News: दीपावली से पूर्व बहाल होगी रायभा के बघेल मोहल्ले की जलापूर्ति

Thu, 05 Nov 2026 10:42 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:42 PM IST
विज्ञापन
Water supply in the Baghel neighborhood of Raibha will be restored before Diwali.
किरावली नगला बघेल रायभा की पेयजल आपूर्ति पर चर्चा करते तहसीलदार किरावली दीपांकर एवं जलनिगम के इ
किरावली। दीपावली से पूर्व रायभा के बघेल मोहल्ले की जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। यह निर्णय बृहस्पतिवार को जलनिगम के अवर और ग्रामीणों के बीच हुई बैठक में लिया गया।
विज्ञापन

बुधवार को किसान नेता दिलीप सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने खाली बर्तन, बाल्टी और तख्तियां लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना दिया था। एसडीएम अभिनव पाठक के निर्देश पर तहसीलदार दीपांकर ने ग्रामीणों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच वार्ता कराकर धरना समाप्त करा दिया था। बृहस्पतिवार को प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक कर जल निगम के अवर अभियंता राजेश कुमार ने दीपावली से पूर्व जल निगम की पाइप लाइन जोड़ने और रायभा बघेल मोहल्ले की जलापूर्ति को गोपऊ समरसेबल से हटाकर रायभा टंकी से जोड़कर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं तहसीलदार किरावली दीपांकर ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता जितेंद्र प्रताप सिंह को बागकलां की पुलिया का विस्तार कराने व विद्युत विभाग के सहायक अभियंता संतोष कुमार विश्वकर्मा को गूंगाशाह की मजार से लाइन शिफ्टिंग कराने के निर्देश दिए। बैठक में भाकियू अमर टिकैत के जिलाध्यक्ष प्रदीप मुखिया, विनोद सिकरवार, मुकेश यादव, भूपेंद्र इंदौलिया, गंगाराम माहौर, मुकेश सविता, प्रमोद कर्दम आदि ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed