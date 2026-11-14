यूपी: 112 पर काॅल कर गोरखपुर मठ को उड़ाने की धमकी, खुद को बताया लाॅरेंस गैंग का सदस्य; बर्खास्त फायरमैन पर केस

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फिरोजाबाद के टूंडला निवासी जितेंद्र राठौर पर एक छात्रा को परेशान करने समेत अन्य मामले विचाराधीन हैं। कुछ माह पूर्व उसने दीवानी में काकरोच बनकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था। दिल्ली और लखनऊ में भी प्रदर्शन और अधिकारियों के लिए अमर्यादित बातें उसने कही थीं। आगरा पुलिस के एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा प्रयोग करने का ऑडियो सामने आया था। उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।इसके बाद यूपी 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अभद्रता का ऑडियो सामने आया। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व संगठन मंत्री मनु महाजन ने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी। आरोप लगाया कि ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस टीम जांच कर रही है। साक्ष्यों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है।