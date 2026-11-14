Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   FIR against dismissed fireman jitendra rathore who threatened to blow up Gorakhpur Math

यूपी: 112 पर काॅल कर गोरखपुर मठ को उड़ाने की धमकी, खुद को बताया लाॅरेंस गैंग का सदस्य; बर्खास्त फायरमैन पर केस

Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 14 Nov 2026 11:37 PM IST
सार

गोरखपुर मठ को उड़ाने की धमकी के मामले में बर्खास्त फायरमैन जितेंद्र राठौर पर शिकंजा कस गया है। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व में बर्खास्त फायरमैन दिवानी में काकरोच बनकर भी प्रदर्शन कर चुका है।

विज्ञापन
FIR against dismissed fireman jitendra rathore who threatened to blow up Gorakhpur Math
दिवानी में काकरोच बनकर किया था प्रदर्शन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अनुशासनहीनता समेत अन्य आरोपों में बर्खास्त फायरमैन जितेंद्र राठौर पर थाना न्यू आगरा में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। जयपुर हाउस निवासी हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व संगठन मंत्री मनु महाजन ने पुलिस से शिकायत की। यूपी 112 पर कॉल कर खुद को लारेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए गोरखपुर मठ को उड़ाने की धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है।
विज्ञापन


फिरोजाबाद के टूंडला निवासी जितेंद्र राठौर पर एक छात्रा को परेशान करने समेत अन्य मामले विचाराधीन हैं। कुछ माह पूर्व उसने दीवानी में काकरोच बनकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था। दिल्ली और लखनऊ में भी प्रदर्शन और अधिकारियों के लिए अमर्यादित बातें उसने कही थीं। आगरा पुलिस के एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा प्रयोग करने का ऑडियो सामने आया था। उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
विज्ञापन


इसके बाद यूपी 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अभद्रता का ऑडियो सामने आया। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व संगठन मंत्री मनु महाजन ने थाना न्यू आगरा में तहरीर दी। आरोप लगाया कि ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस टीम जांच कर रही है। साक्ष्यों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed