आगरा में पुलिस पर हमला: दबिश देने पहुंचे पुलिसकर्मियों को ग्रामीणों ने घेरा, मारपीट में दरोगा और सिपाही घायल

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नगला मोहनलाल निवासी सिया देवी ने ट्रांसयमुना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया था कि 10 नवंबर की रात करीब ढाई बजे राकेश नगर निवासी विवेक जाटव उर्फ पंजाबी, विवेक उर्फ भेड़िया और बालाजी नगर के यश चौधरी उर्फ यश जाट उनके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर जब बेटे सचिन के साथ दरवाजा खोला तो तीनों ने जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायरिंग की। दरवाजे की ओट लेकर दोनों ने जान बचाई। विज्ञापन



नगला मोहनलाल निवासी सिया देवी ने ट्रांसयमुना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया था कि 10 नवंबर की रात करीब ढाई बजे राकेश नगर निवासी विवेक जाटव उर्फ पंजाबी, विवेक उर्फ भेड़िया और बालाजी नगर के यश चौधरी उर्फ यश जाट उनके घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर जब बेटे सचिन के साथ दरवाजा खोला तो तीनों ने जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायरिंग की। दरवाजे की ओट लेकर दोनों ने जान बचाई। आगरा के ट्रांसयमुना क्षेत्र में एक महिला पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी की तलाश में दबिश देने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घर में छिपे आरोपी को भागने का पूरा मौका देते हुए लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता व मारपीट की। इससे बटेश्वर चौकी प्रभारी समेत दो पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। पुलिस ने मामले में छह नामजद समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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इसके बाद आरोपियों ने श्यामू यादव के घर पर भी फायरिंग की और भाग गए। घटनास्थल से पुलिस को कारतूस के खोखे मिले। इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से भी हुई थी। इस गंभीर मामले में मुख्य आरोपी विवेक जाटव उर्फ पंजाबी की लोकेशन बाह के बिजकौली गांव में मिलने पर पुलिस सक्रिय हुई। सूचना थी कि वह नगला केहरी सिरसागंज के अपने दोस्तों प्रिंस उर्फ काली यादव व प्रियांशू यादव के जरिये बिजकौली निवासी धर्मेंद्र के घर छिपा हुआ है।





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