Agra News: 20.4 फीट की छलांग से विक्रेश ने मारी बाजी

विज्ञापन



भौनिका पुरा निवासी विक्रेश ने 20.4 फीट की छलांग लगाकर प्रथम स्थान हासिल किया। नरी निवासी रामभारत ने 19.4 फीट की छलांग के साथ द्वितीय और गरगटू निवासी मौनू ने 18.8 फीट छलांग लगाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। आयोजक हेमू भदौरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विक्रेश को 3100 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को 1100-1100 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई। प्रतियोगिता में राजेश चौधरी, श्याम सुंदर सिकरवार, मनोज भदौरिया, अभिषेक तारोलिया, राजू गुर्जर, योगेंद्र गुर्जर और अजब सिंह वर्मा ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

विज्ञापन

पिनाहट। थाना पिढौरा क्षेत्र के गांव राटौटी में शुक्रवार को स्वर्गीय नवल सिंह भदौरिया की स्मृति में लॉन्ग जंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास के गांवों से पहुंचे खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए शानदार छलांग लगाईं।