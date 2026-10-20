Agra News: बटेश्वर में अनोखे अंदाज में देवी प्रतिमा विसर्जन, कमर से बांधकर बाइक पर पहुंचे भक्त

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बटेश्वर। नवरात्र समापन पर मंगलवार को बटेश्वर में देवी प्रतिमा विसर्जन का एक अनूठा और आस्था से ओत-प्रोत नजारा देखने को मिला। यहां एक देवी भक्त अपनी मोटरसाइकिल पर माता रानी की प्रतिमा को बेहद सफाई और सुरक्षा के साथ अपनी कमर से बांधकर विसर्जन के लिए पहुंचा। इस अनोखे अंदाज में मां की भक्ति और उनके प्रति समर्पण को देखकर वहां मौजूद सभी भक्त हैरान रह गए। माता रानी को अपनी कमर से बांधकर ले जाने का यह दृश्य घाट पर मौजूद लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा और हर कोई इस अनूठी श्रद्धा की चर्चा करता नजर आया।