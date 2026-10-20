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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Unique way to immerse the idol of the goddess in Bateshwar; devotees arrive on bikes tied to their waists

Agra News: बटेश्वर में अनोखे अंदाज में देवी प्रतिमा विसर्जन, कमर से बांधकर बाइक पर पहुंचे भक्त

Tue, 20 Oct 2026 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:41 PM IST
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Unique way to immerse the idol of the goddess in Bateshwar; devotees arrive on bikes tied to their waists
बटेश्वर मे देवी प्रतिमा विसर्जन को मोटर साइकिल से आया देवी भक्त l
बटेश्वर। नवरात्र समापन पर मंगलवार को बटेश्वर में देवी प्रतिमा विसर्जन का एक अनूठा और आस्था से ओत-प्रोत नजारा देखने को मिला। यहां एक देवी भक्त अपनी मोटरसाइकिल पर माता रानी की प्रतिमा को बेहद सफाई और सुरक्षा के साथ अपनी कमर से बांधकर विसर्जन के लिए पहुंचा। इस अनोखे अंदाज में मां की भक्ति और उनके प्रति समर्पण को देखकर वहां मौजूद सभी भक्त हैरान रह गए। माता रानी को अपनी कमर से बांधकर ले जाने का यह दृश्य घाट पर मौजूद लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा और हर कोई इस अनूठी श्रद्धा की चर्चा करता नजर आया।
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