{"_id":"6ad6dc2714d204a1f3032340","slug":"agra-ram-bagh-crossing-chokes-as-illegal-vehicles-trigger-traffic-chaos-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: आगरा में बेलगाम हैं ये डग्गेमार, पुलिस बस देखती है; जाम झेल रहे लोग और सो रहे जिम्मेदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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व्यस्त रामबाग चाैराहे पर ऑटो, ई-रिक्शा और डग्गेमार वाहन चालकों की मनमानी से रोजाना जाम लग रहा है। पुलिस चाैकी के सामने ही वाहनों की लाइन लगने से लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ रही है। पुलिसकर्मी के मूकदर्शक रहने से ठेकेदार के कर्मचारी सड़क पर ऑटो से वसूली करते हैं। इससे मरीजों को लेकर जा रही एंबुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पाता है।

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रामबाग को मॉडल चाैराहा बनाने की कवायद की गई थी। अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी अभियान चलाया गया मगर चंद दिन की कार्रवाई के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लोगों का चाैराहे से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दोपहर में वाहनों का दबाव बढ़ने पर जाम लग रहा है। रामबाग चाैराहे पर सबसे ज्यादा दिक्कत हाथरस की तरफ जाने वाले रास्ते पर है। यहां पर ऑटो, ई-रिक्शा के बाद बस भी खड़ी हो जाती हैं। इससे वाटरवर्क्स की तरफ से आने वाले वाहन भी फंस जाते हैं। दुकानों के बाहर ही लोगों के वाहन और ठेल विक्रेता खड़े रहते हैं। इससे आधी से ज्यादा सड़क नजर ही नहीं आती है।





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फिरोजाबाद की तरफ जाना मुश्किल

रामबाग चाैराहे से फिरोजाबाद की तरफ जाने के लिए सर्विस रोड से निकलना पड़ता है। मगर रास्ते में खड़े ऑटो और ई-रिक्शा से रास्ता अवरुद्ध होता है। इससे जहां रोडवेज की बसें फंस जाती हैं। वहीं हाॅस्पिटल में मरीज लेकर जा रही एंबुलेंस का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। जाम लगने के बावजूद पुलिसकर्मी फ्लाईओवर के नीचे ही ट्रैफिक संभालते नजर आते हैं। इस कारण लोगों को 5 मिनट की दूरी तय करने में 1 घंटे तक का समय लग जाता है।





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हाईवे पर बसों के ठहराव पर रोक नहीं

एनएच-19 पर रामबाग फ्लाईओवर पर फिरोजाबाद और मथुरा की तरफ जाने वाली बसों के ठहराव से रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। चालक सवारियों को उतारते और बैठाते हैं। इस कारण जवाहर पुल पर वाहनों की लाइन लगती है। यह समस्या दोपहर में बढ़ जाती है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के बावजूद बसों के ठहराव पर रोक नहीं है। यह तब है, जब पूर्व में कार्रवाई भी हो चुकी है।



