फिरोजाबाद: ग्राफिक्स की दुकान में भीषण आग, 12 लाख का सामान जलकर राख; दमकल पहुंचने से पहले बुझाई आग
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 20 Oct 2026 04:11 PM IST
सार
फिरोजाबाद के कटरा पठानान में मंगलवार तड़के एसके ग्राफिक्स की दुकान में आग लगने से कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी, कैमरा और फर्नीचर समेत लाखों रुपये का सामान जल गया। दुकानदार ने करीब 10 से 12 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।
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विस्तार
फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र के कटरा पठानान में मंगलवार तड़के एसके ग्राफिक्स की दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटों में चार से पांच कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्डडिस्क, एसी, कैमरा, फर्नीचर और कागज समेत अन्य सामान जल गया। दुकानदार ने करीब 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दुकानदार ने स्थानीय लोगों की मदद से अग्निशमन सिलेंडर और पानी से करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही आग बुझा ली गई।
कटरा पठानान निवासी सुनील भटनागर की एसके ग्राफिक्स के नाम से घर में ही दुकान संचालित है। सोमवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर ऊपर स्थित अपने घर चले गए थे। मंगलवार तड़के करीब चार बजे दुकान से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने सुनील के पिता शिव कुमार भटनागर को इसकी जानकारी दी। पिता ने तत्काल बेटे को सूचना दी।
दुकान में आग लगने की खबर मिलते ही परिवार में खलबली मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। सुनील ने लोगों की मदद से अग्निशमन सिलेंडर और पानी का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब एक से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग से दुकान में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्डडिस्क, एसी, कैमरा, फर्नीचर और कागज समेत अन्य सामान जल गया। दुकानदार के अनुसार, अग्निकांड में करीब 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग की सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन फायर बिग्रेड के आने से पहले ही आग बुझाई जा चुकी थी।
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कटरा पठानान निवासी सुनील भटनागर की एसके ग्राफिक्स के नाम से घर में ही दुकान संचालित है। सोमवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर ऊपर स्थित अपने घर चले गए थे। मंगलवार तड़के करीब चार बजे दुकान से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने सुनील के पिता शिव कुमार भटनागर को इसकी जानकारी दी। पिता ने तत्काल बेटे को सूचना दी।
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दुकान में आग लगने की खबर मिलते ही परिवार में खलबली मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। सुनील ने लोगों की मदद से अग्निशमन सिलेंडर और पानी का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब एक से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग से दुकान में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्डडिस्क, एसी, कैमरा, फर्नीचर और कागज समेत अन्य सामान जल गया। दुकानदार के अनुसार, अग्निकांड में करीब 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग की सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन फायर बिग्रेड के आने से पहले ही आग बुझाई जा चुकी थी।
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