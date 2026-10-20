फिरोजाबाद: ग्राफिक्स की दुकान में भीषण आग, 12 लाख का सामान जलकर राख; दमकल पहुंचने से पहले बुझाई आग

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कटरा पठानान निवासी सुनील भटनागर की एसके ग्राफिक्स के नाम से घर में ही दुकान संचालित है। सोमवार रात करीब आठ बजे वह दुकान बंद कर ऊपर स्थित अपने घर चले गए थे। मंगलवार तड़के करीब चार बजे दुकान से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने सुनील के पिता शिव कुमार भटनागर को इसकी जानकारी दी। पिता ने तत्काल बेटे को सूचना दी।दुकान में आग लगने की खबर मिलते ही परिवार में खलबली मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए। सुनील ने लोगों की मदद से अग्निशमन सिलेंडर और पानी का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब एक से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग से दुकान में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्डडिस्क, एसी, कैमरा, फर्नीचर और कागज समेत अन्य सामान जल गया। दुकानदार के अनुसार, अग्निकांड में करीब 10 से 12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग की सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन फायर बिग्रेड के आने से पहले ही आग बुझाई जा चुकी थी।