रावण दहन का विरोध: सारस्वत समाज बोला- लंकेश प्रकांड विद्वान, श्रीराम के आचार्य थे; पुतला जलाने पर लगे रोक

रावण दहन के बावजूद नहीं हुईं समाज से बुराइयां खत्म

सारस्वत ने सवाल उठाया कि हर साल बड़े पैमाने पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद समाज से बुराइयां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि असल मायनों में बुराइयों का दहन करने के लिए लोगों को समाज को कोसने के बजाय अपने भीतर झांकने की जरूरत है।