यूपी: संजू की तलाश में जुटा रहा परिवार, शाम को क्षीरसागर कुंड में मिला शव; तीन बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतका के पति ओमप्रकाश पांडेय ने बताया संजू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह पहले भी दो-तीन बार घर से चली गई थीं, उस समय कोई घटना नहीं हुई। रात को घर से बिना बताए निकल गई। मंगलवार सुबह घर पर नहीं मिलने पर तलाश शुरू की, उनका पता नहीं चला।



संजू की तीन बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है, दो बेटियां अविवाहित हैं। मौत की खबर मिलने से परिवार में चीख-पुकार मच गई। बेटियों व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



थानाध्यक्ष अभय कुमार शर्मा ने बताया महिला का शव पीएम को भेज दिया है। जांच-पड़ताल की जा रही है। पीएम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा।