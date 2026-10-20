फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   mathura baldev kshirsagar kund woman sanju dead body police investigation

यूपी: संजू की तलाश में जुटा रहा परिवार, शाम को क्षीरसागर कुंड में मिला शव; तीन बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल

Tue, 20 Oct 2026 11:09 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बलदेव
संवाद न्यूज एजेंसी, बलदेव Published by: विकास कुमार Updated Tue, 20 Oct 2026 11:09 PM IST
सार

संजू सोमवार रात बिना बताए घर से निकल गई। मंगलवार सुबह बेटियो को मां दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने रिश्तेदारियों व आसपास में तलाश की, देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। चार बजे क्षीरसागर कुंड में परिक्रमार्थी को महिला का शव उतराता दिखाई दिया।

विज्ञापन
mathura baldev kshirsagar kund woman sanju dead body police investigation
मृत महिला संजू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के मथुरा स्थित बलदेव में पुराने बस स्टैंड की पं. हरिशंकर कॉलोनी निवासी 48 वर्षीय संजू पत्नी ओमप्रकाश पांडेय का शव मंगलवार शाम चार बजे क्षीरसागर कुंड में उतराता मिला। कुंड में शव दिखाई देने पर सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस ने शव को बाहर निकाल कर पीएम को भेज दिया। संजू सोमवार रात से घर से बिना बताए घर से निकल गई थीं, मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन

 

Trending Videos

संजू सोमवार रात बिना बताए घर से निकल गई। मंगलवार सुबह बेटियो को मां दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने रिश्तेदारियों व आसपास में तलाश की, देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। चार बजे क्षीरसागर कुंड में परिक्रमार्थी को महिला का शव उतराता दिखाई दिया। उसने मौजूद लोगों को जानकारी दी। सूचना पर थानाध्यक्ष अभय कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे, शव को कुंड से बाहर निकलवाया। महिला की पहचान संजू पत्नी ओमप्रकाश पांडेय निवासी पं. हरिशंकर कॉलोनी, बलदेव के रूप में हुई।

विज्ञापन
विज्ञापन

मृतका के पति ओमप्रकाश पांडेय ने बताया संजू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह पहले भी दो-तीन बार घर से चली गई थीं, उस समय कोई घटना नहीं हुई। रात को घर से बिना बताए निकल गई। मंगलवार सुबह घर पर नहीं मिलने पर तलाश शुरू की, उनका पता नहीं चला।

संजू की तीन बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है, दो बेटियां अविवाहित हैं। मौत की खबर मिलने से परिवार में चीख-पुकार मच गई। बेटियों व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

थानाध्यक्ष अभय कुमार शर्मा ने बताया महिला का शव पीएम को भेज दिया है। जांच-पड़ताल की जा रही है। पीएम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चलेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed