ब्रज की 5 बड़ी खबरें: सड़क हादसों में 3 की मौत, दशहरा पर अलर्ट, छाता में हंगामा और फिरोजाबाद में भीषण आग!

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आगरा मंडल में अब तक कई बड़े घटनाक्रम रहे। आगरा-इटावा स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौत हो गई, जबकि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से कार टकराने पर एक युवक की जान चली गई और तीन लोग घायल हो गए। वहीं, दशहरा पर्व को लेकर आगरा में रावण दहन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं छाता शुगर मिल में पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला, जबकि फिरोजाबाद में एसके ग्राफिक्स की दुकान में आग लगने से करीब 10 से 12 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। पढ़ें ब्रज क्षेत्र की पांच बड़ी खबरें और जानें इन घटनाओं से जुड़े प्रमुख अपडेट।