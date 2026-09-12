फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two Firms Use Fake Experience Certificates to Get Government Tender FIR Registered After Fraud Exposed

टेंडर के लिए फर्जीवाड़ा: अनुभव प्रमाणपत्र निकले नकली, जाली हस्ताक्षर का भी शक; बीएसए ने दर्ज कराया केस

Sat, 12 Sep 2026 10:24 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 10:24 AM IST
सार

आगरा में शिक्षा विभाग में टेंडर लेने के लिए लखनऊ की दो फर्मों ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाए। मामला संज्ञान में आने पर जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आया। दोनों अनुभव प्रमाणपत्र एक ही नंबर के थे। साथ ही फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार करने का भी अंदेशा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 

विज्ञापन
Two Firms Use Fake Experience Certificates to Get Government Tender FIR Registered After Fraud Exposed
बीएसए आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डाॅ. राकेश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें गोमती नगर, लखनऊ के हरिओम इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अनिल कुमार गुप्ता और इंदिरा नगर लखनऊ की दी क्राउन मैनपावर की प्रोपराइटर पिंकी को नामजद किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्य और सेवाओं के लिए जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इन सेवाओं के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। दोनों फर्मों के प्रमाण पत्र की जांच कराई गई थी।
विज्ञापन


अनिल कुमार गुप्ता ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अलीगढ़ का प्रमाणपत्र लगाया। जब उसके बारे में संबंधित से रिपोर्ट मांगी गई तो सामने आया कि अनुभव प्रमाणपत्र फर्म को जारी ही नहीं किया गया। लगाए गए प्रमाणपत्र में हस्ताक्षर भी संदिग्ध है। इसी तरह पिंकी की ओर से लगाए गए अनुभव प्रमाण की जांच में पाया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं के नाम हस्ताक्षर भी कापी पेस्ट किए हुए प्रतीत हुए। राकेश कुमार सिंह कभी बदायूं में तैनात ही नहीं रहे। दोनों प्रमाण पत्र की संख्या भी एक ही निकली। फर्म संचालक शासन को धोखा देने के लिए सरकारी निविदा प्रक्रिया में शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed