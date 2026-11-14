बड़ी खबरें: ट्रक और मिनी बस की भीषण टक्कर, खेत में दबी मिली जिंदा नवजात; जेल में हिस्ट्रीशीटर की माैत

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लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगरा के थाना फतेहाबाद क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ। अयोध्या से आगरा जा रही मिनी ट्रैवलर बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में बस सवार 13 यात्री घायल हो गए। दो की माैत हो गई। एटा में खेत में चल रहे रोटावेटर की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक माैत हो गई। कासगंज जेल में बंद हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध परिस्थिति में माैत से कई सवाल खड़े हो गए। एक दिन पहले ही जेल में हिस्ट्रीशीटर से उसकी पत्नी ने मुलाकात की थी। वीकेंड पर मथुरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बांकेबिहारी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ के चलते गलियां से लेकर सड़कें तक जाम हो गईं। एटा में खेत की जुताई कर रहे किसान को जमीन में दबी नवजात मिली। बच्ची को देख किसान परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।