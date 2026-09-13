Agra News: बाह-फतेहाबाद मार्ग पर गिरा पेड़, आधे घंटे लगा रहा जाम

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मनोना निवासी अरुण कुमार ने जहरीले पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे एंबुलेंस से उपचार के लिए आगरा ले जा रहे थे। इसी दौरान बाह फतेहाबाद मार्ग बाबा की तिवरिया के पास पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। सूचना मिलने पर फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस को जाम से बाहर निकलवाया। इसके बाद जेसीबी की मदद से सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाने का काम शुरू कराया गया। काफी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारु हो सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेड़ गिरने से कुछ सेकंड पहले ही एक ऑटो और बाइक सवार वहां से गुजरकर निकले थे। उनके निकलने के बाद पेड़ सड़क पर गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया।

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फतेहाबाद। बाह-फतेहाबाद मार्ग पर बाबा की तिवरिया के पास शनिवार शाम शीशम का पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। करीब आधे घंटे तक लगे जाम में जहरीला पदार्थ खाने वाले मरीज को उपचार के लिए आगरा ले जा रही एंबुलेंस भी फंस गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस को जाम से बाहर निकलवाकर आगरा के लिए रवाना कराया।