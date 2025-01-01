Agra News: ट्री कैफे क्लब ने बमरौली अहीर को 17 रन से दी मात

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ट्री कैफे क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में सात विकेट खोकर 132 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बमरौली अहीर की टीम अंतिम ओवर में 115 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान टूर्नामेंट अध्यक्ष टीकम चाहर, लिप्पी चाहर, अमन कुमार, साहिल चौईया, रामू, उदयवीर चाहर और मंजीत चाहर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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अकोला। चौधरी चरण सिंह चाहरवाटी महाविद्यालय मैदान पर चल रहे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को ट्री कैफे क्रिकेट क्लब और बमरौली अहीर के मध्य मैच खेला गया। इसमें ट्री कैफे क्रिकेट क्लब ने बमरौली अहीर को 17 रन से हरा दिया।