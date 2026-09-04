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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Traffic Rules for Police: Agra Cops Must Wear Helmets and Seat Belts Violators to Face Challans

वर्दीवाले भी ध्यान दें: पुलिसकर्मियों की नहीं चलेगी मनमानी, हेलमेट-सीट बेल्ट नहीं लगाया; तो कटेगा चालान

Fri, 04 Sep 2026 08:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 04 Sep 2026 08:46 AM IST
सार

 अब पुलिसकर्मियों के लिए भी यातायात नियमों का पालन अनिवार्य होगा। दोपहिया पर हेलमेट और चारपहिया में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान किया जाएगा। यातायात पुलिस ने अभियान शुरू कर पुलिस लाइन, कार्यालयों और थानों में पुलिसकर्मियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।

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Traffic Rules for Police: Agra Cops Must Wear Helmets and Seat Belts Violators to Face Challans
दरोगा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सड़कों पर वाहन चलाने में पुलिसकर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। यातायात नियमों का पालन करना होगा। दो पहिया वाहन में हेलमेट पहनना होगा। चार पहिया में सीट बेल्ट भी लगानी होगी। बृहस्पतिवार से यातायात पुलिस ने अभियान की शुरुआत की। पुलिसकर्मियों को नियमों का पाठ पढ़ाया गया। अब चालान की कार्रवाई भी की जाएगी।
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एडीसीपी ट्रैफिक अलका सिंह ने बताया कि यातायात नियम सभी के लिए हैं। इनका पालन अनिवार्य है। कई बार शिकायत मिलती है कि पुलिसकर्मी नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसे देखते हुए अभियान की शुरुआत की गई है। पहले पुलिस लाइन सहित अन्य पुलिस के कार्यालय और थानों में आने वाले पुलिसकर्मियों को नियमों के पालन के लिए कहा जाएगा। इसके बाद चालान की कार्रवाई होगी। नियमों के पालन में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई भी होगी।
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हाईवे पर सवारियां भरने पर 91 बसों के चालान
रोडवेज और निजी बसों के चालक बसों को हाईवे पर खड़ा कर देते हैं। इससे जाम लगता है। कई बार कार्रवाई के बाद भी रोक नहीं लग पा रही है। रामबाग, अबुल उलाह दरगाह, सुधा नर्सरी, आईएसबीटी, सिकंदरा पर वाहनों की लाइन लग जाती है। इसको देखते हुए पुलिस ने अभियान शुरू किया है। बुधवार और बृहस्पतिवार को 91 बसों के चालान किए गए। एडीसीपी ने बताया कि बसों के गलत जगह खड़ा करने पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही वाहनों से ब्लैक फिल्म भी उतरवाई जा रही है। 61 कारों के चालान किए गए। इन पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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