फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Tractor stuck in marsh overturns into canal; driver injured.

Agra News: दलदल में फंसा ट्रैक्टर नहर में पलटा, चालक घायल

Wed, 02 Sep 2026 12:16 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Tractor stuck in marsh overturns into canal; driver injured.
फतेहपुर सीकरी के चौमा शाहपुर आकाश नगरिया मार्ग पर नहर में पलटा ट्रैक्टर
फतेहपुर सीकरी। चौमा शाहपुर से अकोश नगरिया जाने वाले मार्ग पर करीब 300 मीटर अधूरा और दलदली रास्ता हादसे का कारण बन गया। मंगलवार को खेत से काम कर ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहे रंजीत पुत्र जितेंद्र सिंह का ट्रैक्टर दलदली रास्ते में फंसकर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे नहर में पलट गया। हादसे में चालक घायल हो गया।
विज्ञापन


ग्रामीणों के अनुसार, चौमा शाहपुर से अकोश नगरिया जाने वाले करीब एक किलोमीटर मार्ग पर गिट्टियां डालने का कार्य हो चुका है, लेकिन लगभग 300 मीटर रास्ता अभी भी अधूरा पड़ा है। बारिश और नहर के पानी के कारण यह हिस्सा दलदल में तब्दील हो गया है। मंगलवार को रंजीत ट्रैक्टर लेकर खेत से घर लौट रहे थे। ट्रैक्टर दलदल में फंस गया। चालक ट्रैक्टर को संभाल पाता, इससे पहले ही वह सड़क किनारे नहर में जा गिरा। नहर में राजस्थान कोहनी बांध का पानी चल रहा बताया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह चालक को बाहर निकाला।जनप्रतिनिधियों की ओर से भी इस समस्या को लेकर कोई ठोस पहल नहीं किए जाने से ग्रामीणों में रोष है। वंशी जाट, राकेश डॉक्टर, रामवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, जवाहर सिंह, संतोष जाट, केके पंडित, भूदेव सोगरवाल आदि ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अधूरे मार्ग का निर्माण पूरा नहीं कराया गया, तो तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed